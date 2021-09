“Mi gira la testa” : cade e muore. Dramma ad Albairate

Dramma ad Albairate nel tardo pomeriggio di lunedì 6 settembre 2021. Un ciclista ha accusato un malore ed è morto. Si pensa ad un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Promozioni

Erano passate da poco le 19 quando un ciclista di 68 anni era in sella alla sua bici lungo via Camillo Benso Conte di Cavour. Testimoni lo hanno visto perdere l’equilibrio e cadere in un campo.

Promozioni

A soccorrerlo un passante. L’uomo si è rialzato aiutato dal passante. Ha compiuto qualche passo per poi dire che gli “girava la testa” e perdere i sensi.

Promozioni

Immediati i soccorsi a seguito della chiamata 118. Il personale Ata ha eseguito più volte il messaggio cardiaco e la manovra di rianimazione ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Promozioni

Inutile dunque l’intervento dell’ambulanza e dell’automedica così come il tentativo di trasferirlo in codice rosso all’ospedale Fornaroli di Magenta. L’uomo è deceduto. Sono intervenuti anche i carabinieri di Abbiategrasso.