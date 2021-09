La neo nata Associazione Gentile di Rho pensa in grande e lo dimostra

Rho. “L’Associazione Gentile nasce a Rho nel luglio 2021 e si pone l’obiettivo di connettere tutto il bene che viene fatto sul nostro meraviglioso territorio in una direzione che porti tutti a lavorare di squadra e, quindi, fare grandi risultati.” inizia così la breve presentazione dell’Associazione gentile dalla loro pagina Facebook. Per realizzare questo progetto ci voleva una grande squadra: Silvana, Simona, Francesca, Maurizio, Max, Mauro e Gerry , che è il motore di un sogno così bello che finalmente è diventato realtà.

Noemi

La prima iniziativa che l’Associazione Gentile si è posta è quella di contribuire per la costruzione della casa famiglia “FaRho Da Me”, e per farlo bisognava trovare delle donazioni, allora il primo mattoncino è stato mettere a disposizione i proventi del libro scritto da Gerry Gentile “SENZA MAI FERMARSI”. Libro che è stato per Gerry un sogno nel cassetto per una decina d’anni, poi diventato realtà “Come dico sempre ai ragazzi quando hai un sogno nel cassetto, devi aprire questo cassetto, se no il sogno soffoca, devi condividere il tuo sogno, altrimenti te lo tieni per te e non è più un sogno.”

Queste le parole di Gerry Gentile della nascita del suo libro, una storia che nasce in un piccolo paesino dell’entroterra calabrese e diventa grande a Rho, la città in cui Gerry vive da trent’anni e che lo vede sempre più impegnato nell’aiutare il territorio.

Due brevi aneddoti sul libro, iniziando dalla bellissima copertina disegnata dalla piccola Noemi per il suo papà Gerry, quando lei gli ha regalato questo disegno lui ha subito pensato che sarebbe stata la copertina perfetta per il suo libro. Libro che racchiude al suo interno due splendide pagine scritte proprio da Noemi, pagine che rappresentano la forza e la purezza di Noemi e di tutti i bambini ed è proprio dalla loro genuinità e dal loro candore che prendiamo esempio in ogni passo di ogni progetto che seguiamo. I valori dei bambini i più autentici, possono migliorare la vita di chi li adotta, e sono quelli che contraddistinguono i progetti, i sogni e le persone che fanno parte dell’Associazione Gentile.

La copertina del libro disegnata da Noemi, figlia di Gerardo Gentile

Il primo Progetto della Associazione Gentile: la casa famiglia FaRho da me

Tutti i proventi di SENZA MAI FERMARSI saranno destinati al primo progetto dell’Associazione Gentile, la costruzione della casa famiglia “FaRho da me”, che “Noi lo abbiamo immaginato un luogo nato non solo per dare assistenza a ragazzi che oggi non hanno altro, ma anche per dargli un futuro. Crediamo infatti sia fondamentale regalargli anche quel minimo di autogestione, magari attraverso la botanica, l’agricoltura o una serie di laboratori, che gli permetta nel tempo di autofinanziarsi e di diventare un punto di riferimento per altri ragazzi.

Ci sono tantissime case che possono essere donate ai ragazzi per aiutarli a costruire un futuro che sia loro e non legato ogni volta alla buon cuore di chi gli passa accanto, ma per iniziare questo percorso serve un gesto in grado di tracciare la strada.”

