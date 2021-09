Grande successo per la 10° edizione de “Le Classiche in Rho, la storia siamo noi!”

Rho. Sabato 4 settembre 2021 in piazza Visconti a Rho si è tenuta la 10° edizione de “Le Classiche in Rho, la storia siamo noi!”, che ha visto la partecipazione di 30 vetture d’epoca. “Avevamo dato un limite vista la situazione Covid a 30 vetture ma le iscrizioni ci hanno preso di sorpresa e sommerso al punto tale che a 35 abbiamo dovuto rifiutarle.”

Queste le parole entusiaste di Uberto Re. Evento organizzato grazie al contributo della associazione Il Palio, a Guido Di Bello e Mauro Lorenzini che seppur con le problematiche dovute al COVID, che nel 2020 non ha permesso di farlo, hanno iniziato a organizzare questa edizione già nel mese di aprile. “Un ringraziamento a tutti gli sponsor come Lainauto, Le Generali Private e a tutti gli altri, perché è merito loro se è stato raggiunto questo successo.”

“La giornata è iniziata come sempre con l’arrivo delle nostre “bambine” e il loro posizionamento in piazza Visconti.” Inizia così il racconto della bella giornata da parte di Uberto Re, che prosegue “Da lì tutti i partecipanti hanno potuto godere delle vetture partecipanti delle nostre due piazze e soffermarsi a parlare tra di loro della comune passione. All’arrivo dei ragazzi invitati dell’Associazione Arcobaleno Onlus di Rho, abbiamo iniziato a dividerli e farli salire sulle vetture destinate al loro viaggio e divertimento per le vie cittadine sino al trasferimento a Lainate per la visita della Villa Litta per divertirsi con i giochi d’acqua che abbiamo prenotato per loro e tutti i partecipanti.

Successivamente ci siamo trasferiti alla Agricola di Lainate per il pranzo dove per l’occasione, grazie a un omaggio del negozio La Triade, abbiamo ricordato con la figlia Monica il nostro grande amico rhodense Maurizio Riccelli della Pizeta Arredamenti che sin dalla prima edizione ha collaborato con noi per organizzare i raduni. Trasferite tutte le vetture passando per le vie cittadine nuovamente nella piazza Visconti, abbiamo effettuato le premiazioni .”

“Una bellissima W Maggiolino del 1962 proveniente addirittura da Roma, la vettura più vecchia quasi cento anni del 1928 e poi un bellissima vettura Fiat Topolino del 1946 votata solo ed esclusivamente dai partecipanti. A breve come di consuetudine provvederemo a consegnare il ricavato della giornata all’Associazione Arcobaleno Onlus che sapranno usarlo al meglio per il lavoro che fanno con tutti i loro ragazzi e le loro problematiche .”

La gallery delle foto della manifestazione





Associazione Arcobaleno

Azienda Agricola Lainate



Un video del passaggio delle Auto storiche