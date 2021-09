Auto ribaltata. Abbiategrasso

Brutto incidente poco dopo le 10.30 di venerdì 3 settembre 2021 in via Einstein ad Abbiategrasso. Lo scontro tra due auto è finito in un ribaltamento di uno dei due mezzi coinvolti.

Allertate ambulanze e vigili del fuoco di Abbiategrasso, Il personale Ata ha stabilizzato sul posto una donna di 41 anni e un uomo di 52. I feriti se la sono cavata tutto sommato senza grossi traumi nonostante la violenza dell’impatto e sono stati trasferiti in codice verde all’ospedale Fornaroli di Magenta.

L’urto è stato tale da distruggere i vetri di uno dei mezzi coinvolti, che si è rovinosamente ribaltato sulla carreggiat, I vigili del fuoco sono stati interpellati proprio nell’eventualità di estrarre dalle lamiere i malcapitati.

