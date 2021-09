Aggressione con arma bianca nella notte. Vigevano

Dalle parole ai fatti e scatta la violenza a Vigevano, in via Roma, all’altezza del cortile in cui si realizzano i tappeti.

Promozioni

Il tutto è successo poco dopo la mezzanotte, venerdì 3 settembre. Intervenuti anche i carabinieri di Vigevano.

Promozioni

A finire all’ospedale di Vigevano è stato un ragazzo di 18 anni aggredito con arma bianca. Probabilmente il diverbio che è degenerato è iniziato all’altezza del posteggio, dove a quell’ora si concentrano i giovani davanti ai diversi locali notturni.

Promozioni

Per fortuna il 18enne se l’è cavata tutto sommato con ferite lievi.

Promozioni