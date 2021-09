Minacce dai No-vax al virologo Fabrizio Pregliasco.

Rho. Tantissimi italiani sono a favore della vaccinazione anti Covid, ma una esigua minoranza di no-vax fa più clamore e rende non semplice lo svolgimento del proprio lavoro al virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Galeazzi, presidente Nazionale A.N.P.A.S. e presidente di Rho Soccorso ODV, minacciandolo pesantemente.

“Una cosa veramente incredibile e impressionante per certi versi, come la polarizzazione e le discussioni dovute a prese di posizione di alcuni politici che hanno ammiccato ai no-vax. Ha determinato in una quota piccola ma rumorosa di popolazione una avversione ideologica e senza motivi scientifici alle vaccinazioni.” queste le prime parole del virologo Fabrizio Pregliasco, sostenitore della vaccinazione anti Covid, qui il nostro precedente articolo “Vaccino anti COVID 19: ne parliamo col professor Fabrizio Pregliasco“

“Quello che è l’elemento davvero inquietante– prosegue il virologo Pregliasco- è iniziato un po’ di tempo fa, che ha portato una denuncia alla DIGOS, ora sta diventando veramente più importante, più pesante, mail, messaggi anonimo, SMS, WhatsApp, mail intasate da sciocchezze, e telefonate con numeri sconosciuti, in cui si dice sostanzialmente che sono un criminale, che vuole la morte di bambini e delle persone. Che vuole controllare le persone in un disegno politico.

E’ un dispiacere perché in realtà il vaccino è quello che ci può servire soprattutto se adottato in massima scala per uscire da questo tunnel. Il vaccino è efficace, ce lo dimostrano i dati reali, ha degli eventi avversi, non è una caramella, ma non sono così rilevanti come si vuol far credere, serve per ridurre le spese sanitarie e l’occupazione dei posti letto da dedicare per altre patologie, e riprendere l’economia e la vita delle persone.”

