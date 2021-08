Via Magolfa. Sorprende il ladro e lo fa arrestare

Milano, zona Navigli. Poco prima della una della scorsa notte in Via Magolfa, zona Navigli, un uomo di 30 anni ha sentito rumori provenire dal suo ristorante, che è attiguo alla sua abitazione. Ha chiamato il 112, che ha inviato al radiomobile, e poi è andato a vedere cosa succedeva.

Ha cosí sorpreso un bosniaco che aveva sfondato al vetrina e stava scassinando la cassa. Lo ha bloccato, quello ha reagito ed è iniziata un lotta fatta di spintoni e strattonamenti, che ha impedito al ladro di fuggire.

In pochi minuti sono arrivati i carabinieri del comparto radiomobile di Milano che hanno definitivamente bloccato il ladro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche il ristorante ha una delle vetrate frantumate.

l’accusa nei suoi confronti 3 di rapina impropria perchè come si diceva ieri sul caso dello statunitense vegano, se il ladro sorpreso in flagrante reagisce al fermo e non si arrende a chi lo ferma, anche in forza di un arresto civico (art 383 del codice penale), l’accusa nei suoi confronti passa dal furto aggravato alla rapina impropria.

L’arresto in flagranza di reato è immediato come la condanna per direttissima. Il bosniaco catturato si trova ora a San Vittore.