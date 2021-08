Tenta di rubare a scuola ma lo beccano. Melegnano

Mattinata movimentata al polo scolastico “Giovanni Paolo II” di via Piave 12, a Melegnano. Pochi minuti dopo le 9 del mattino sono stati allertati i Carabinieri di San Donato Milanese per l’intromissione in istituto di un malintenzionato che voleva probabilmente compiere un furto.

Sulla sua strada ha tuttavia trovato un collaboratore scolatico di 62 anni che lo ha fermato chiedendo spiegazioni. Sentendosi ormai scoperto nel suo intento, l’uomo che si è introdotto nella scuola si è dato alla fuga, non prima però di aver spintonato il 62enne nel tentativo di disimpegnarsi da quella situazione.

Da qui la chiamata al 118 e agli uomini dell’Arma. Il balordo si è tuttavia dileguato prima che potessero arrivare i carabinieri. Utili saranno le eventuali immagini della videosorveglianza.

Il collaboratore scolastico è stato preso in carico dai soccorritori ma per lui non c’è stato bisogno neppure del trasporto in ospedale. A parte lo spavento, sta bene. Al momento non risulta nulla di sottratto all’istituto. Probabilmente il 62enne ha fermato il malvivente prima che potesse compiere i suoi piani.

