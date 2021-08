Lite animata: lei e lui in ospedale. Trezzano

Chi, tra amici o nell’ambito della coppia, non ha mai litigato anche in maniera animata? In questo caso una donna di 31 anni e un uomo di 41 anni si sono spinti un po’ oltre e a causa della loro lite sono finiti in ospedale: al Fatebenefratelli e al San Carlo. Per fortuna ora stanno bene ma tutto è cominciato nella notte del 31 agosto 2021.

La chiamata al 118 è stata fatta alle 2.37 di notte e i due si trovavano lungo via Dante Alighieri, a Trezzano sul Naviglio: una strada in cui sono dislocate una pizzeria, una gelateria e una panetteria. Insomma, dalle parole i due sono passati ai fatti, così che sul posto sono giunte due ambulanze e sono stati allertati i carabinieri di Corsico.

