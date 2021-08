Aggredita 28enne a Muggio’ (MB)

Non sono ancora del tutto chiare le cause dell’accaduto anche se per certo c’è il trasferimento nella notte di una 28enne all’ospedale di Cinisello Balsamo, in codice giallo e a seguito di un’aggressione subita nella notte di martedì 31 agosto 2021.

La chiamata al 118 è stata fatta poco dopo le 2.30 di notte e sul posto sono giunti i carabinieri di Desio e un’ambulanza. Il fatto è successo nel quartiere popoloso di via Robecchi, Muggio’ (MB), all’altezza del numero 8 e cioè davanti alla grande area verde.

