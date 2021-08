Accoltellato durante una rapina in via Settala

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Padana Emergenza con un’ambulanza, e un’auto con i medici dell”Att di milano. Il ferito è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico.

Milano . Alle 3.56 di questa notte, all’angolo fra via Boscovich e via Settala un 30enne egiziano è stato rapinato del cellulare e accoltellato.

