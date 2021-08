Salvata in tempo. Pantigliate (MI)

Si tratta di un episodio di autolesionismo e non vogliamo entrare nelle cause che hanno portato al gesto. Vogliamo concentrarci invece sul fatto che per fortuna la persona coinvolta è stata salvata. Il tutto è successo una manciata di minuti prima delle 13 di lunedì 30 agosto 2021.

La protagonista è una donna di 48 anni e il tutto è successo nel quartiere residenziale di via Giuseppe Verdi, a Pantigliate (Mi). A seguito della chiamata al 118, sono state inviate sul posto due ambulanze. Allertati anche i carabinieri di San Donato Milanese e i vigili del fuoco.

La 48enne è così stata soccorsa. Al momento le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

