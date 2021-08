Il Comune ritira (gratis) tv vecchi. Sconti su quelli nuovi. Marcallo

Da settembre è in arrivo il nuovo sistema di ricezione del segnale televisivo mediante il digitale terrestre (standard DVBT-2). In molti, dato anche gli incentivi statali, cambieranno il proprio apparecchio che non sempre viene ritirato da chi consegna il nuovo televisore. E se poi ci si volesse disfare di un vecchio apparecchio? Che fare?

Promozioni

Per contrastare l’abbandono di rifiuti e quindi per salvaguardare l’ambiente in maniera gratuita per l’utente, il Comune di Marcallo con Casone ha pensato al ritiro (per l’appunto gratuito) dei vecchi televisori. L’opportunità offerta dall’ente è per i residenti del Comune di Marcallo con Casone, che potranno recarsi al centro di raccolta comunale di via Strada per Boffalora, per conferire gratuitamente il proprio vecchio televisore.

Promozioni

Presso la piattaforma sarà disponibile apposito modello di autocertificazione in cui i residenti potranno dichiarare di essere titolare dell’abbonamento al canone di radiodiffusione (condizione non valida per i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni al 31 dicembre 2020); di liberarsi di un apparecchio non conforme ai nuovi standard DVBT-2 in quanto acquistato in data antecedente al 22 dicembre 2018; aver avviato a corretto trattamento il vecchio televisore (il conferimento presso il centro di raccolta è una delle modalità).

Promozioni

Il decreto prevede la controfirma dell’autodichiarazione da parte dell’addetto al centro di raccolta che riceve il televisore divenuto rifiuto elettronico. Successivamente il cittadino presenterà il documento controfirmato in negozio al momento dell’acquisto del nuovo apparecchio al fine di avere uno sconto sul prezzo di vendita.

Promozioni