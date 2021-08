Cowboy vegano aggredisce sceriffo in via Spallanzani

Milano. Supermercato Unes di via Spallanzani, zona Porta Venezia. Ieri, alle 13.59 un cowboy, o forse un Sioux, del Kansas ha fatto a botte con uno sceriffo (l’addetto alla sicurezza) che lo aveva sorpreso a non aver pagato 15 euro di generi alimentari. I rangers arrivati sul posto lo hanno arrestato e portato in cella, con l’accusa di rapina in attesa dell’arrivo del giudice.

Non puó non scappare un po’ di ironia quando si sente di un americano del Kansas che fa a botte in pieno centro a Milano. È un clichè: il Kansas è la terra degli indiani e dei cowboy, dei mandriani e dei bufali e a Milano resiste forte ancora il ricordo della visita di Toro Seduto e Buffalo Bill.

In realtà, quando l’addetto alla sicurezza del supermercato gli ha contestato che non aveva pagato 15 euro di prodotti alimentari dietetici per vegani, l’americano, invece di fermarsi e aspettare l’arrivo della polizia per i chiarimenti necessari, ha ingaggiato un rissa con l’addetto alla sicurezza e lo ha colpito.

I poliziotti della questura arrivati sul posto hanno quindi arrestato il cittadino statunitense vegano per rapina impropria e lo hanno portato al commissariato per l’identificazione avvenuta tramite passaporto. La nostra legge è questa: se si è sopresi a non pagare, a rubare qualunque cosa, da un negozio, l’accusa è di furto semplice. E’ una denuncia a piede libero, e chiedono di pagare quanto portato via, o di metterlo giù. Ma se nel tentativo di fuggire, anche solo si sfiora un addetto alla sicurezza, o una commessa, oppure un altro cliente o, peggio ancora, un uomo delle forze dell’ordine, l’accusa non è più di furto ma diventa la ben più grave rapina impropria.

L’americano ci ha, però, rovinato la storia. Un vero uomo del Kansas puó fare a pugni e andare a cavallo, anche nel centro di Milano, ma non puó essere vegano. Deve mangiare grandi bistecche di Bisonte con sopra una montagna di patatine fritte e bere birra e caffè nero allungato con l’acqua altrimenti non rispetta la tradizione. Magari il nostro americano è stato cosí aggressivo con gli addetti alla sicurezza, invece di pagare i 15 euro, proprio perchè non aveva ancora mangiato la sua bistecca di bisonte giornaliera.