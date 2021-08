Aggredita in pieno giorno vicino al Municipio. Bubbiano

Non sono ancora del tutto note le cause dell’accaduto ma quel che si sa è che il 118 ha inviato in via Trento 2 un’ambulanza a soccorso di una 35enne aggredita.

Il fatto è successo lungo la via che porta al Municipio, pochi minuti prima delle 9 del mattino di lunedì 30 agosto 2021. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i sanitari. Quest’ultimi hanno soccorso la malcapitata e l’hanno trasferita all’ospedale di Rozzano in condizioni per fortuna non gravi. Seguiranno aggiornamenti.

