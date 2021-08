Notte violenta a Voghera (Pv)

Quella di domenica 29 agosto a Voghera (Pv) è stata una notte alquanto movimentata.

Alle 2.41 è scattata la chiamata al 118 per una rissa in via 20 Settembre. I soccorritori sono giunti sul posto all’altezza del numero civico 23, ovvero sia del negozio di acconciature che a quell’ora era ovviamente chiuso. A finire in ospedale a Voghera è stato un uomo di 43 anni. Le sue condizioni non sono gravi per fortuna.

Poco dopo, alle 2.57, un’altra chiamata al 118 è stata fatta per una lite in via Serafino Puricelli, la strada che costeggia cioè la linea ferroviaria. Ad essere trasferito all’ospedale di Voghera un uomo di 46 anni. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri di Voghera.

