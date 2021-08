Elezioni amministrative 2021 a Rho: il Movimento 5 Stelle non si presenta

Rho. Si avvicinano le elezioni amministrative 2021 a Rho, il 3 e 4 ottobre saranno giornate importanti e decisive per il futuro della città di Rho, ma la prima notizia è già arrivata, il Movimento 5 Stelle rhodense non si presenterà. “Con grandissimo rammarico e delusione dobbiamo comunicarvi che il Movimento 5 Stelle Rho non si presenterà alle prossime amministrative.” queste le prime parole del comunicato che ci è arrivato, e che qui di seguito potrete leggere, trovandone le motivazioni e capendo il perché non si presenteranno.

Promozioni

Nonostante tutto il nostro impegno per proseguire il lavoro a favore dei cittadini rhodensi in Consiglio Comunale, diverse vicissitudini a livello nazionale e locale, oltre ad alcuni intoppi burocratici nella presentazione della lista, ci hanno portato a non ripresentarci come alternativa alle altre forze politiche e coalizioni nate negli ultimi mesi. Questo non vuol dire che il Movimento 5 Stelle di Rho, in quanto gruppo di cittadini, non esiste più, anzi noi tutti saremo sempre a disposizione per la nostra città, in quanto nonostante fuori dalle istituzioni continueremo a portare avanti la voce degli ultimi, dei cittadini e delle associazioni attraverso altri strumenti.

Promozioni

Continueremo la nostra attività di sensibilizzazione organizzando eventi, troveremo il modo di portare le proposte elaborate nel nuovo programma all’interno del Consiglio Comunale, saremo ancora attenti, concreti e costruttivi verso la prossima amministrazione così da renderla sempre più efficiente, continuando l’impegno di sorveglianza e controproposta, anche se con meno mezzi a disposizione.

Promozioni

Attivisti Movimento 5 Stelle rhodense

Siamo estremamente soddisfatti degli ultimi 5 anni e dei risultati che siamo riusciti ad ottenere per la città. Grazie al nostro portavoce Mirko Venchiarutti infatti siamo riusciti a presentare oltre 200 atti, moltissimi dei quali portati all’attenzione del Consiglio Comunale, alcuni dei quali hanno portato a raggiungere diversi obiettivi del nostro programma. Tra questi vogliamo ricordare la realizzazione del parco inclusivo accessibile anche alle persone disabili, l’installazione di attrezzature per il fitness nei parchi per favorire lo sport, l’acquisto delle fototrappole contro l’abbandono dei rifiuti, l’adesione alla campagna “Plastic Free”.

Promozioni

Ma anche la sensibilizzazione su molti temi civili come il gioco d’azzardo, la lotta alle discriminazioni basate su identità di genere e orientamenti sessuale, l’aborto al sicuro, le ferie solidali per aiutare i propri colleghi, l’importanza della laicità chiedendo di istituire una sala del commiato, ma soprattutto il tema della disabilità che ci ha portato a intervenire sugli stalli per disabili, creando nel nostro tempo libero una mappa virtuale, il ripristino degli ascensori della Stazione di Rho e la formalizzazione della stesura del piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La nostra volontà, impegno e competenza ci ha portato a proporre diverse modifiche ai vari regolamenti comunali come quello della Polizia Locale, della Consulta delle frazioni e quello dei rifiuti, che è stato praticamente riscritto grazie al nostro lavoro di gruppo, introducendo importanti misure come il centro del riuso ed il compostaggio domestico, il quale porteranno a un’effettiva riduzione della TARI. Infine, il progetto che ci rende più orgogliosi, è la riqualificazione dell’area di via Fogazzaro, un tempo distesa di erbaccia, oggi potrebbe essere considerato un nuovo parco restituito alla cittadinanza grazie all’intervento del Movimento 5 Stelle di Rho che ha provveduto alla piantumazione e manutenzione di oltre 400 arbusti e alberi.

Promozioni

Entrati 5 anni fa nelle istituzioni come semplici cittadini, oggi ne usciamo tutti con un senso civico maggiore, ma anche una conoscenza effettiva della macchina amministrativa e l’acquisizione della competenza necessaria per poter amministrare una città, consapevoli che lavorare con impegno a beneficio di tutti serve, e funziona.