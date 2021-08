Nigeriano senza biglietto non scende dal treno. Lo arrestano

Ieri, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un nigeriano destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere. Il 23enne era, senza biglietto, a bordo di un treno diretto a Torino in partenza dalla stazione Centrale di Milano.

Il capotreno gli aveva chiesto di visionare il biglietto e visto che non l’aveva, gli ha chiesto di scendere dal treno. Il nigeriano si è rifiutato, insultando e minacciando il capotreno.

Il 112 ha inviato quindi sul posto una pattuglia della polfer che bloccato il nigeriano. Poi i poliziotti lo hanno accompagnato in Ufficio per un controllo dal quale è emerso che era ricercato per reati inerenti agli stupefacenti.

Lo straniero è stato perció portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

