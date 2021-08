“Liberi sotto le stelle” progetto giovani a Rho, grazie al contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano

Rho. “Liberi sotto le stelle” nasce per regalare ai giovani del territorio un primo assaggio di ritorno alla normalità, progettando insieme agli studenti del territorio eventi serali all’aperto, con aperitivi e musica, un sogno dopo mesi di chiusura e isolamento.

Promozioni

Tutto questo grazie anche al contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano che, nell’ambito del Bando 2021 “COmunità Vitali e Determinate”, ha sostenuto le realtà del territorio impegnate a dare risposte rapide ed efficaci al perdurare dell’emergenza, come ci racconta la presidente Paola Pessina

Promozioni

“È un progetto che sosteniamo con convinzione, tra i moltissimi che hanno partecipato questa primavera al bando “Covid nonostante” dedicato ad iniziative che aprissero alla ripresa, e intanto educassero a mantenere le regole che ancora dovremo osservare anche nell’avvicinarci alla normalità.

Promozioni

Che ne siano protagonisti i ragazzi è fondamentale: sappiamo che sono loro quelli più compressi dalle restrizioni della pandemia e quelli della cui energia abbiamo bisogno per riprendere il ritmo della vita”.

Promozioni

A Rho il progetto “Liberi sotto le stelle” è stato ideato e realizzato dalla Cooperativa Sociale LaFucina, Cooperativa Arca di Noè e Accademia Musicale Crepaldi.

Paola Pessina presidente Fondazione Comunitaria Nord Milano

I giovani coinvolti per l’ideazione e l’organizzazione degli eventi sono gli studenti dell’Istituto Puecher Olivetti che insieme allo staff educativo e tecnico del partenariato hanno strutturato due serate per i giovani e un pomeriggio di gioco e divertimento per le famiglie e i piccini.

Promozioni

Gli studenti hanno portato tutto il loro desiderio di normalità, ma anche di tornare a impegnarsi e cooperare per gli altri, offrendo le proprie competenze e l’entusiasmo tipico dell’adolescenza.



I laboratori di progettazione realizzati presso lo Spazio MAST in giugno 2021 si sono concretizzati in un primo evento presso il Chiosco Pomè la sera del 25 giugno. La serata a tema “Black and White” ha visto i giovani godersi un momento finalmente spensierato, seppur nel rispetto di tutte le norme anti-covid, all’interno del parco, accompagnati dalla musica dell’Accademia, allietati dall’aperitivo del Chiosco in collaborazione con Food In Rho, il tutto condito dall’animazione dei giovani di Radio MAST che, grazie al contributo della Fondazione, hanno potuto arricchire la propria dotazione tecnica per le uscite sul territorio.



Gli studenti si sono dati appuntamento dopo l’estate con l’obiettivo coinvolgere nei prossimi appuntamenti ancora più giovani e cittadini: il primo momento sarà il 5 settembre presso il Chiosco Pomè dalle ore 17, per un pomeriggio ad ingresso gratuito dedicato alle famiglie con laboratori, concerti e aperigioco, un vero saluto all’estate ma ancora immersi nell’entusiasmo delle vacanze.

Il secondo appuntamento sarà il 10 settembre presso lo Spazio MAST di Via San Martino 22, una festa di fine estate pensata per i giovani. “Serata Trash” il titolo pensato dai ragazzi: la serata avrà inizio alle 19.30 con animazione di Radio MAST, a seguire concerto anni ’80 dell’Accademia Musicale Crepaldi e djset con Dj Double D. Un ultimo appuntamento che ci porta all’inizio delle attività ordinarie, nella speranza che la pandemia diventi un ricordo sempre più lontano.

Promozioni