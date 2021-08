Incidente al semaforo del Casone

Poco prima delle 19 all’incrocio fra la via Jacini nella frazione di Casone di Marcallo con Casone e la strada provinciale SP 170, quella che collega Ossona, Casone con Mesero, è avvenuto un grave incidente tra una moto e un ciclista. il ciclista faceva parte di un gruppo. Si sono toccati e ambedue sono caduti.

Non si conoscono ancora le identità dei feriti nelle loro condizioni ma sul posto ci sono già le ambulanze dei soccorritori volontari di Arluno la Croce Bianca di Magenta punto in arrivo anche un auto medica da Milano e Areu ha comunicato di aver inviato sul posto un elicottero del 118.

La missione ancora in corso, non si conoscono le condizioni e l’identità dei feriti. In un primo momento si trattava di un codice giallo, che generalmente significa che i feriti sono coscienti nonostante la possibilità di trauma grave. Purtroppo ho nell’avanzare dei soccorsi Il codice è diventato rosso per ambedue.

Il motociclista è stato trasportato con l’elicottero. Sembra che la sua destinazione sia il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda. Il ciclista è a bordo dell’ambulanza dei soccorritori di Arluno birra sempre codice rosso, e siamo in attesa di sapere a quale ospedale è stato inviato.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell”incidente che saranno determinate dalle indagini svolte dalle forze dell’ordine che state inviate sul posto per i rilievi. La notizia è in aggiornamento.