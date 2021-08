Investito dal suo camion a Bernate. Sul posto l’elisoccorso

E’ stato investito un uomo di 43 anni mentre si trovava lungo la strada provinciale 117, l’arteria stradale parallela alla via dell’Industria. Il 118 ha inviato sul posto due ambulanze e l’elisoccorso di Como. Il fatto è avvenuto poco dopo le 7 del mattino di mercoledì 25 agosto 2021.

Allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso e i Vigili del fuoco. Gli ultimi aggiornamenti hanno chiarito cosa è successo. L’uomo investito, A.O, è l’autista del camion. Per qualche motivo era sceso dal suo camion che improvvisamente si è mosso investendolo in pieno. Per estrarlo da sotto le ruote è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri di Abbiategrasso si stanno occupando dei rilievi. I motivi per cui il camion si è mosso da solo sono in via di accertamento.

Una volta soccorso lo sfortunato autista è stato portato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano con l’elicottero del 118. Fortunatamente che il 43enne non è in pericolo di vita ma le sue condizioni appaiono comunque serie, l’incidente gli ha causato un forte trauma alla gamba che ha subito

