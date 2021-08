Camera ardente di Gino Strada: l’ultimo saluto portato da oltre 11000 persone.

Milano. Nelle giornate di sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 in via Santa Croce 19 a Milano, presso Casa EMERGENCY, è stata aperta la Camera ardente per ricordare Gino Strada e dare la possibilità a tanti di portare il proprio ultimo saluto. Camera ardente organizzata grazie al contributo e l’impegno di 250 volontari da tutta Italia, che si sono candidati spontaneamente e hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze, che la presidente di EMERGENCY Rossella Miccio ha ringraziato con queste parole “Loro costituiscono l’anima di EMERGENCY, e a loro va il ringraziamento più sentito.”

Tra i tanti amici e sostenitori di Gino, hanno portato un ultimo tributo anche personalità di spicco come Fiorella Mannoia, la famiglia Moratti, Renzo Piano, Massimo Galli, Don Luigi Ciotti, Fabio Fazio, Agostino Miozzo, Don Mazzi, Maurizio Landini, Michele Serra, Flavio Insinna, Frankie Hi-Nrg MC, Nina Zilli e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.L’urna con le ceneri di Gino Strada è rimasta esposta nei giorni 21, 22 e 23 agosto sotto uno striscione con la sua dichiarazione: “I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, sennò chiamateli privilegi.”

“Nonostante fossimo a metà agosto, tantissime persone dalla città, dall’Italia e da tutto il mondo, si sono strette in un abbraccio collettivo, testimoniando la propria determinazione a portare avanti con noi l’eredità di Gino. EMERGENCY non si è mai fermata, nemmeno in questi giorni. Gino è sempre stato in grado di vedere oltre con lucidità. Ora spetta a noi rimboccarci le maniche e imparare a guardare lontano senza di lui.” – ha dichiarato la presidente di EMERGENCY, Rossella Miccio. A questo link il nostro precedente articolo: https://www.cronacaossona.com/2021/08/14/addio-a-gino-strada/

