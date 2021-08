Chiama aiuto per l’incendio, ma non ce la fa

Un uomo di 80 anni è morto oggi per soffocamento dopo aver respirato il fumi sprigionatosi dall’incendio del suo appartamento. E’ successo a Milano, alle 3 di questa notte. Si sa poco sul luogo e sull’identità della persona deceduta. La notizia è ancora in aggiornamento.

Durante un incendio scoppiato nel suo appartamento. Intorno alla 3 di questa notte aveva avvisato i vigili del fuoco che sono intervenuti subito. L’uomo è stato portato fuori dall’appartamento dai vigili del fuoco, e portato in ospedale dai soccorritori del 118 ma purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Aveva respirato troppo fumo.

Non si conoscono le cause dell’incendio, che sono al vaglio degli esperti dei vigili del fuoco del comando provinciale di Via Messina.

