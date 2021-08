In urgenza all’ospedale per una sbronza. Una 16enne di Cassano d’Adda

Chi da giovane non ha mai commesso una bravata? Non tutti e non tutti hanno alzato il gomito si intende. Tuttavia a fare notizia e a far riflettere è il fatto che le intossicazioni etiliche sono sempre più frequenti, in particolare tra i giovanissimi e soprattutto tra le ragazzine. Questo accade un po’ in tutto il territorio.

Promozioni

Ecco allora che nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 agosto 2021 l’ambulanza è arrivata lungo viale Carlo d’Adda, strada che costeggia il parco dei Pinguini.

Promozioni

Ad essere soccorsa dai sanitari del 118 una ragazzina di 16 anni con una preoccupante intossicazione etilica. La giovane è infatti stata trasportata in codice giallo, sinonimo di urgenza, all’ospedale di Treviglio. Non è in pericolo di vita per fortuna.

Promozioni