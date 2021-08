Cade nel Naviglio a Robecco sul Naviglio. Soccorsi in corso

Sono stati allertati i vigili del fuoco, i sommozzatori, un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso e l’elisoccorso per una persona inghiottita dall”acqua del Naviglio a Robecco sul Naviglio. Ne ha dato notizia Areu.

Promozioni

L’allarme al 118 è stato dato alle 10 di domenica 15 agosto 2021 e il luogo della missione in corso è indicato come la strada provinciale 117. Le coordinate sono quelle del ponte sul Naviglio nel centro di Robecco. Non è difficile quindi pensare che la chiamata al 112 sia arrivata perchè qualcuno ha visto dal ponte una persona in difficoltà in acqua da quel punto. Al momento si parla di un ciclista caduto nel naviglio grande.

Promozioni

L’elicottero si è posato poco prima del ponte, in un prato confinante via Pietrasanta, e ha da qualche minuti ripreso il volo e sta atterrando all’eliporto dell’ospedale Humanitas. Il ferito, trasportato dall’elicottero in codice rosso al pronto soccorso è un uomo di 50 anni. E’ ancora vivo.

Promozioni



Seguiranno aggiornamenti a breve con particolari più precisi su quanto è successo

Promozioni