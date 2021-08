Asilo nido, bocciodromo e casa delle associazioni. I lavori. Cologno Monzese

Nel novero degli interventi a sostegno del tessuto economico voluti dalla legge regionale n.4 del 2 aprile 2021, la Giunta comunale nella seduta di ieri ha deliberato una serie di opere per un totale

di 200.000€.

Intervenenti necessari per migliorare lo stato delle coperture dei tetti di scuole ed

edifici pubblici al fine di mitigare le infiltrazioni presenti.



I progetti riguarderanno l’Asilo nido di via Boccaccio per 30.000€ e il Bocciodromo comunale di via Campania e Casa delle Associazioni di via Battisti per altri 170.000€;

“Oggi la Giunta comunale – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Della Vella – ha approvato tre progetti di manutenzione straordinaria, tutti redatti dagli uffici comunali, i quali risolveranno situazioni presenti in alcuni edifici di proprietà comunale in diverse zone della città”.



“Con la delibera di oggi – ha aggiunto l’assessore allo sport e all’edilizia scolastica Dania Perego – è stata ancora una volta confermata l’attenzione dell’Amministrazione comunale per quanto riguarda la sicurezza degli edifici comunali. Lo sappiamo bene che la strada è ancora lunga ma posso garantire che il nostro impegno continuerà per il bene della città”.

“Grazie a un altro finanziamento di 200.000€ di Regione Lombardia che non mi stancherò mai di ringraziare – ha dichiarato il Sindaco Angelo Rocchi – riusciremo quindi a intervenire anche su tre situazioni d’infiltrazioni che necessitavano da tempo di un intervento migliorativo”.