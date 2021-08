Sangue in piazza Insubria a Calvairate

Un nuovo fatto di sangue a Milano, in piazza Insubria, nel quartiere di Calvairate. questa mattina intorno alle 8.30 un uomo di 41 anni è stato accoltellato alla gola da un altro uomo poi fuggito.

Promozioni

I testimoni hanno chiamato il nue 112 che ha inviato sul posto 2 ambulanze della Padana emergenza e della Croce Oro e un’auto medica dell’Att di Milano, con i loro equipaggi, che hanno soccorso il ferito e lo hanno poi trasportato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo. Areu segnala che anche un altro uomo, di 25 anni, che ha avuto bisogno di assistenza sanitaria.

Promozioni

Sul posto, per svolgere le indagini, sono arrivate le volanti e le unità della polizia scientifica della questura di Milano. I Poliziotti hanno cinturato la zona in modo da garantire ai tecnici l’analisi delle prove utili a identificare il colpevole del tentato omicidio ancora in fuga.

Promozioni