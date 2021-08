Mancavano pochi minualle 9.30 di lunedì 10 agosto 2021 quando è stata fatta la chiamata al 118 per l’investimento di un pedone.

Si tratta di un uomo di 59 anni e il fatto è successo in via Mazzini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di ambulanza e automedica.

La missione è in corso e l’uomo non è per fortuna in pericolo di vita.

