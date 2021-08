Enac. Non erano gli hacker ma il fornitore di energia elettrica

Gli ultimi due giorni sono stati duri per i collegamenti Internet. I download erano lenti e gli aggiornamenti infiniti. Tutta al rete internet italiana pare aver sofferto le pene dell’inferno. Nulla è infatti più fastidioso dell’essere abituati ad avere immediatamente qualcosa e scoprire che quel giorno che ti serve è lentissima o non funziona affatto.

Promozioni

La colpa di questo tipo di inconvenienti sì dà in genere agli hacker oppure alle tempeste solari. Anche il sito dell’ Ente Nazionale Aviazione Civile, era fuori servizio. Non si riusciva a scaricare nulla e alla fine si è spento il server, restituendo agli utenti il fatalistico errore 500.

Promozioni

Ritorno online

Dopo qualche ora di buio informatico, è apparsa sul sito dell’ enac una schermata che avvisava della ripresa dell’attività. Si è quindi sparsa la voce che il sito era stato hackerato e come avviene spesso in questi casi si sono tutti preoccupati dell’ uso che gli hacker possono fare dei dati rubati. Sono fatti che creano molto nervosismo negli utenti, e che favoriscono la diffusione di notizie gonfiate. A Preoccuparsi maggiormente della possibilità di un hackeraggio del sito sono stati gli utenti dei servizi Web relativi ai droni. Alcune testate giornalistiche di riferimento hanno notato riferito le anomalie che presentava il sito web nel momento in cui aveva ripreso le attività.

Promozioni

Oggi il comunicato: la colpa è della interruzione dell’energia elettrica

E di questa mattina un comunicato stampa dell’ente nazionale per l’aviazione civile che tranquillizza tutti. La colpa del caos sul sito internet ufficiale è stata di un’interruzione dell’energia elettrica e non di un hackeraggio. Il server probabilmente non ha retto all’ improvviso sbalzo di tensione ed è andato in autoprotezione, spegnendosi. E’ stato quindi necessario reinstallare una copia di backup del sito internet, per poi aggiungervi ciò che era stato pubblicato di più recente.

Promozioni

Questa è la spiegazione: “Roma, 10 agosto 2021 – L’ENAC informa che sono stati superati i rallentamenti e i malfunzionamenti di alcuni servizi online e dei contenuti del sito web causati da problemi di funzionamento degli impianti della società che fornisce energia elettrica agli immobili in uso agli uffici all’Ente.” Niente hacker per questa volta.