“Piccolo mondo antico”: bar, ristorante, gastronomia e altro ancora. Agosto sempre aperti. Corbetta

Esiste una “Piccolo mondo antico” in via Fogazzaro 75 a Soriano di Corbetta, dove chi entra nel bar-ristorante riscopre i sapori della tradizione con l’innovazione che li rende adatti alle esigenze di oggi; ritrova il calore della gestione famigliare e la genuinità di cibi e torte fatti “in casa”, al momento; trova la freschezza di frutta e verdura nonché il gusto e la sicurezza dei salumi a “km zero” e dei formaggio di montagna. Ricevitoria, tabacchi e prodotti da viaggio, per l’igiene domestica e personale fanno poi apparire l’attività come una piccola quanto utile sorta di posteria. L’angolo verde è poi ideale per un momento di pausa, seppur breve, trascorso in tranquillità. Tra le novità, la gastronomia e il menù di Ferragosto.

I gestori dell’attività. Alla coppia si uniscono le due figlie

Speciale Ferragosto

Il “Piccolo mondo antico” resterà aperto per tutto agosto e in particolare propone un menù di Ferragosto da gustare in loco o da asporto (bar, ristorante, frutta, verdura, ricevitoria e tabaccheria aperti anche il 15 agosto): prenotazioni allo 02.97480464 entro l’8 agosto 2021.

Come antipasto sarà proposto un flute di Prosecco con panini al latte imbotti di prosciutto crudo e bògia (salame di carne suina selezionata). Il bis di primi offre le lasagne ai funghi e i ravioli agli scampi. Il bis di secondi include il filetto d’orata ai pomodorini con melanzane gratinate e il filetto di maiale all’aceto di mele con patate al forno. Come dolce, la Sacher fatta in casa. Acqua, vino della casa e caffè inclusi. Tutto a 50 euro.

Tradizione e innovazione

Chi si ricorda i mondeghili? Si tratta delle tradizionali polpette milanesi, piatto povero della tradizione quanto gustoso. Se associate a patatine fritte, diventano un finger food da consumare in loco oppure al ritorno da una passeggiata lungo la ciclabile ad esempio. E che dire delle insalatone con la verdura fresca venduta dal “Piccolo mondo antico”? Se preparate nelle varianti con orzo o farro, assumono un gusto e un aspetto davvero particolare! Le lasagne, il piatto della domenica, diventa sfiziosità di tutti i giorni e per tutte le esigenze: lasagne tradizionali, con ragù alla bolognese, con i funghi, lasagne verdi. Durante tutto l’anno non mancano i piatti tipici come la trippa (busèca) o la cassoeula e le pastasciutte.

Spaghetti con sugo di friggitelli

La piccola gastronomia permette altresì l’asporto, così come si possono comprare salumi interi o affettati. Tra questi salumi prodotti a Ossona e a Boffalora sopra Ticino a “km 0”.

Non sono da meno i latticini e i formaggi, quest’ultimi di alta montagna come la Toma dell’alta Valsesia, il Meggianino. Si può stare sul classico con il Gorgonzola oppure con le mozzarelle fresche di latteria oppure ancora scegliere il burro di malga.

Innumerevoli sono poi le torte salate con prodotti stagionali e rigorosamente freschi, da assaporare con il vino della casa oppure con della birra Ichnusa non filtrata tipica della Sardegna. Liquori e ammazzacaffè non mancano poi di certo!

Pasta alle verdure, ideale anche per i vegetariani

Torte, dolci e colazioni

Torte e dolci fatti in casa per ogni esigenza, anche su ordinazione e da asporto (ideali anche per feste in famiglia): dalla Sacher ai biscotti, dalle torte di frutta alle crostate con marmellata; torte alle creme, brioches e torte semplici semplici che piacciono soprattutto ai bambini. C’è davvero da spaziare e gustare.

Colazione classica o estiva?

Perché poi non concedersi una fetta di torta a colazione o a merenda? Magari accompagnata da un fresco ed estivo caffè shakerato. Se poi li si gusta nel portico o nell’angolo verde, la pausa è assicurata. All’interno si possono trovare anche gelati, ghiaccioli e dolci da banco freezer. Le torte cambiano anche a seconda della stagione, con anche dolci al cucchiaio

Torte, biscotti, mignon, al taglio

Menù fisso

Pausa pranzo? Pranzo della domenica? O semplicemente una piccola concessione gastronomica accessibile a tutti i portafogli? C’è allora il menù fisso a 10 euro con primo, secondo, contorno, caffè (bevanda esclusa) con le specialità stagionali, oppure il menù fisso della domenica a 12 euro con la stessa formula ma con piatti più particolari. I posti a sedere sono una trentina e si può consumare in veranda. Orari di apertura: lunedì dalle 5.30 alle 14.30, da martedì alla domenica dalle 5.30 alle 19. AGOSTO SEMPRE APERTI.

Posteria

Si aggiungono prodotti per l’igiene personale, domestica, prodotti da banco anche in versione tascabile e da viaggio. Tabacchi, lotto, ricevitoria (no marche da bollo o pagamento bollette)