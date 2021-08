Prenotazioni per la capsula del tempo-Covid. Corbetta

Dal 1° al 22 settembre, in biblioteca comunale e su prenotazione ai numeri 02.97204370 o 02.97204371, ognuno potrà dare il proprio contributo alla “Capsula del tempo” ideata dall’Amministrazione Ballarini.

Promozioni

Pensata per ricordare un periodo particolare come quello della pandemia da Covid, ma anche per lasciare ai posteri un segno tangibile dei nostri tempi, la capsula del tempo verrà riaperta nel 2050, più precisamente il 19 marzo. Per tale motivo si potranno consegnare disegni, foto, pensieri, frasi (dimensioni massime di foglio A4) che rappresentano le emozioni, gli stati d’animo vissuti in questo periodo.

Promozioni

Tra 30 anni la capsula verrà riaperta e con essa le emozioni di più generazioni inerenti al periodo Covid: com’è stato vissuto da adulti, bambini, anziani.

Promozioni