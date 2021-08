Ben 1.550.000 euro sul tavolo per l’area industriale. Boffalora

L’area interessata, come da Pgt, è quella tra via dell’Industria, via San Defendente e via Magenta. Il Comune ha così aggiudicato 21.700 metri quadrati di terreno ad uso prevalentemente industriale alle ditte Crespi s.r.l di Boffalora sopra Ticino e Tre Emme con sede a Novara.

Qui le attività industriali troveranno la possibilità di ampliamento e di conseguenza il Comune di Boffalora ricaverà oltre un milione e 550mila euro. Questo infatti il valore catastale dell’area che pagheranno e due aziende.

