Uomo trascinato dalla corrente del Villoresi

Casorezzo Ossona e Santo Stefano Ticino sono oggi accumulate da una tragedia. Verso le 15.30 alcuni passanti hanno notato il corpo di un uomo che veniva trasportato dalle acque del canale secondario del Villoresi che passa davanti al municipio di Casorezzo.

Hanno allertato immediatamente il 112, che ha inviato un elicottero i nucleo sommozzatori e gli operatori del 118. Il Canale è pericolosissimo la corrente della pendenza naturale è fortissima, aumentata da diverse “tombe” profonde alcuni metri.

All’arrivo dei soccorsi il corpo dello sfortunato non era più nel punto in cui era stato segnalato. Nel giro di pochi minuti, trascinato dalla corrente, aveva attraversato Ossona passanti sotto via Bosi e sotto via Roma a Ossona, ed era arrivato fino in territorio di Santo Stefano Ticino, dopo l’autostrada e la ferrovia.

E’ li che i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti ad agganciare il corpo e a recuperarlo. Si tratta di un uomo fra i 70 e gli 80 anni., Di cui ancora, in questo momento non si conosce l’identità ne si sa dove può essere caduto in acqua.

