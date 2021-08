Il risotto “Rosa” al parco Ferrari. Corbetta

Riceviamo e pubblichiamo

Cristina Calati ex candidato sindaco che si è presentata cinque anni fa alle elezioni amministrative, anche quest’anno si presenta nuovamente alle elezioni amministrative di CORBETTA con la Lista Rosa appoggiando l’amministrazione uscente.

Una delle sei liste in appoggio a Marco Ballarini come fiore all’occhiello, ha organizzato insieme ad Aurelio Placenti presidente dell’associazione anziani “Il parco”, una cena e per farsi Conoscere con i suoi nuovi fedeli candidati aggiunti alla Lista Rosa.

Oltre a questo evento prima delle elezioni amministrative ne organizzerà tanti altri sempre con la presenza di Marco Ballarini.

A Cristina piace molto organizzare eventi e già tutti lo sapete che a CORBETTA ha curato le organizzazioni dei mercoledì sera e tante feste per i cittadini, una persona solare e molto aperta sia il volontariato e nell’aiutare le persone, nel periodo di COVID ha seguito tutta la parte sui social per il discorso spesa online in collaborazione con l’amministrazione.

