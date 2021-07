Intossicazioni etiliche sempre più frequenti: Marcallo, Vittuone, Corsico

A far notizia non è solo il fatto che i casi di intossicazione etilica nel nostro territorio siano sempre più frequenti, ma che riguardino sempre più giovani e donne. Stavolta si tratta di uomini che non sono teenager ma basta scorrere gli articoli delle settimane scorse per vedere che la tendenza ad ubriacarsi riguarda spesso minorenni o poco più di maggiorenni e per uno stato tale da essere trasferiti in ospedale. In ogni caso, le intossicazioni etiliche sono sempre più frequenti.

Il primo caso nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 luglio è successo a Corsico, pochi minuti prima dell’1 di notte in via Ugo Foscolo e riguarda un uomo di 40 anni.

All’1.18 l’ambulanza è arrivata in piazza Italia a Marcallo con Casone per un ragazzo di 25 anni che ha alzato il gomito.

A Vittuone, alle 2.54 in via Fratelli Baracca è stato soccorso un ragazzo di 24 anni e traferito in ospedale a Magenta.

