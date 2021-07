Il tempio del cannolo, Corbetta. Speciale feste ed eventi

L’Italia è ripartita e con essa gli eventi, le cerimonie, i compleanni, le feste e i pranzi/cene in famiglia. Ecco allora che da “Il tempio del cannolo”, di via Villoresi 35 (angolo edicola/bar) a Corbetta, si possono trovare diverse specialità in formato famiglia o mignon, per ogni situazione ed esigenza!

Cous cous di pesce, ai 7 pesci di scoglio secondo tradizione trapanese

I mignon

Il cavallo di battaglia sono gli immancabili cannoli siciliani, anche in versione micro, in tutti i gusti disponibili in negozio (adattabili anche per chi ha intolleranze al lattosio e al glutine) con ricotta oppure con creme e scelta. Sempre per appetiti micro o per stuzzicare si passa a un’altra specialità tipica come le arancine mignon (ragù, prosciutto e mozzarella, parmigiana di melanzane) e poi ancora alle mini panelle fatte con acqua, sale, pepe e farina di ceci per poi passare ai dolci come le cassatine mignon e le mini graffe trapanesi.

Merende, colazione e ancor di più

Per una merenda o colazione sana, fresca semplice ma speciale, sono disponibili le confetture extra con zuccheri naturali di frutta: pesca bianca, fico nero, gelso, mirtilli, fragoline di Sciacca e Ribera, fico d’India. A queste si aggiungono le creme alla gianduia, nocciola, all’arancia e al pistacchio di Bronte. Tutte ideali per essere servite su una fetta di pane, oppure ancora per farcire torte e per rendere più golose le brioche con tuppo (formato mini o classico).

Le stesse brioches con tuppo possono essere accompagnate dalla granita al limone bio di Trapani e sono richiedibili in bicchieri, in formato piccolo, medio grande, da gustare a casa con gli amici. Il tutto se si desiderano quantità adatte a delle feste.

Rimanendo in tema, su prenotazione, si rende disponibile la cialda del cannolo sbriciolata (a partire dal formato di 200 grammi) che dà un tocco speciale alle cheese cake fatte in casa. Inoltre la cialda non contiene glutine.

Cremosi

Sono disponibili i cremosi al cioccolato, al pistacchio e ai frutti di bosco. A questi si aggiungono i dolci di sempre realizzati da “Il tempio del cannolo”; basta dare un occhio all’omonima pagina facebook per farsi un’idea.

Gastronomia

Da consumare anche freddo, pratico e veloce: il cous cous trapanese è disponibile in vaschetta con due abbondanti porzioni (250 grammi) e con il brodo a parte per renderlo ancor più morbido. Si utilizzano 7 tipi di pesce da scoglio, come vuole la tradizione trapanese.

Il “Tempio box” permette poi di spaziare tra le diverse golosità e per chi invece ama le arancine, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Le tradizionali sono: al ragù, al prosciutto e mozzarella, allo speck e pistacchio, alla parmigiana di melanzana, alla salsiccia e funghi. Quelle gourmet invece al pesce spada, con melanzana e menta, oppure al riso nero di seppia con gamberetti e zucchine, oppure ancora al pesto trapanese con pinoli, mandorle e melanzane e il riso è cotto nel brodo vegetale; quest’ultima arancina è dunque adatta anche ai vegani.

Solidarietà

“Il tempio del cannolo” a fianco dei bimbi e dei fragili. Sono stati infatti donati 100 cannoli per un evento a favore di un’associazione di bambini autistici con sede a Marcallo con Casone e altri 60 cannoli per la Polisportiva Rugby di Corbetta.

Orari e aperture

Per prenotazioni è attivo il 351.8150501. Il negozio è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30, nonché la domenica dalle 9 alle 12. Chiuso il lunedì. Questo l’orario estivo. Dal 14 settembre si riprende l’orario standard: 9.30-13 e 15.30-19.30 da martedì a sabato, 9.13 la domenica e il lunedì chiuso.