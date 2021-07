AllertaLom. Acquazzoni e temporali in Lombardia dalle 21. Codice rosso idrogeologico per il Comasco

AllertaLom ha comunicato che da questa sera dalle 21, ci saranno acquazzoni e temporali in tutta la Lombardia. Il comasco è in codice rosso per il rischio idrogeologico. A causa del tipo di terreno potranno verificarsi altre frane e smottamenti durante i forti temporali che sono attesi in serata in tutta la Lombardia. La parte a nord ovest della Lombardia è in allerta arancione dalle 18 di oggi.

Per la provincia di Como, nel nord-ovest della Lombardia, allertaLom segnala il codice rosso per il rischio idrogeologico alle 21, rischio che continuerà fino a domani, circa a mezzogiorno. Il pericolo individuato per questa notte e per la mattinata di domani è, oltre ai forti temporali, anche quello delle frane e degli smottamenti in un territorio che la scorsa domenica ne era già stato colpito. Non si è avuto il tempo materiale questa settimana di ripulire completamente dai detriti i torrenti e le strade, che ora potrebbero, con le nuove piogge, essere ancora invasi dal fango.

AllertaLom. Codice arancione rischio idraulico per la provincia di Milano

In molte zone della provincia di Milano AllertaLom ha invece attivato l’allarme codice arancione per il rischio idraulico. Seveso, Olona e gli altri fiumi e torrenti che scorrono verso la città potrebbero esondare e causare allagamenti. Sono tanti punti sensibili come sottopassi che nel caso di forti temporali, con un’alta concentrazione di pioggia, potrebbero allagarsi. Tra i molti pericoli che possono verificarsi in queste situazioni, oltre alle forti grandinate sono le cadute di rami e alberi, di pali e di tralicci, lo scoperchiamento di tetti, la caduta di cornicioni e altri danni causati dal vento.

