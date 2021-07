Intossicazioni etiliche e 2 ciclisti a terra. Venerdì nero a Busto Arsizio

Sirene nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2021 per due intossicazioni etiliche. La prima in via Ugo Foscolo all’1.20 di notte. Un giovane di 29 anni è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Busto Arsizio. Una seconda persona ha avuto bisogno di soccorso per la stessa motivazione in largo Gaetano Giardino 4. Il fatto è successo all’1.30 di notte.

Alle 7.13 del mattino di venerdì invece, è stata investita da un mezzo motorizzato una ciclista sempre in via Ugo Foscolo, all’altezza del numero civico 19. Coinvolte due donne fi 29 e 58 anni. La ciclista è stata portata in ambulanza all’ospedale di Busto Arsizio.

Stessa sorte per un’altra ciclista di 29 anni che alle 7.53, in via Monsignor Giuseppe Tettamanzi, è caduta dalla bici all’altezza del numero civico 3.

