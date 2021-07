Auto contro auto nella notte: 5 i coinvolti. Uboldo

Lo scontro tra le due auto è avvenuto poco dopo le 5.30 di venerdì 30 luglio 2021. Coinvolti un uomo di 44 anni, uno di 38, uno di 32 e uno di 27, nonché una donna di 38 anni.

L’impatto si è verificato lungo via IV Novembre all’altezza del numero civico 19/a per cause da verificare. Sul posto sono accorse due ambulanze.

I feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Legnano e di Saronno. Uno di loro in codice giallo sinonimo di una certa criticità nel quadro clinico.

