Un murales alle medie. Rinascerà il lavatoio della Madonna. Corbetta

Nella mattinata di giovedì 29 luglio 2021 è stato inaugurato l’angolo verde di piazza 1° Maggio che si affaccia sul fontanile Madonna, corso d’acqua storico e importante per Corbetta. Assieme al rifacimento e consolidamento degli argini, della strada nonché alla recinzione del corso d’acqua e alla sistemazione/ripulitura del fondale, la creazione del parchetto rientra in un intervento del valore di 170mila euro.

Il parco contiene in sé panchine, una fontanella per l’acqua potabile e una ornamentale che richiama alla sorgente che alimenta il fontanile, che a sua volta cinge il centro città.

Il muro laterale delle medie statali corbettesi

Il lavatoio

Il primo cittadino Marco Ballarini ha spiegato che, qualora per l’attuale amministrazione comunale ci sarà un secondo mandato, verrà sistemato il lavatoio che al momento è visibile sul lato destro del fontanile ma che appare non fruibile e che mostra i segni del tempo. “Verrà risistemato con accesso in sicurezza” ha anticipato il sindaco.

Al momento però ci si gode un parco, recintato, che offre il suono rilassante dello scorrere dell’acqua del fontanile e che non verrà fornito di giostrine perché proprio dedicato al relax e alla lettura. L’idea è infatti quella di posizionare anche qui una little free library e completare con arredi questo “parco slow”.

La nuova area verde recintata posta a lato del fontanile Madonna

Murales alle medie

Di fronte si trova invece la nuova ala delle scuole medie statali di Corbetta. A settembre, sul muro laterale, verrà dipinto un murales da un’artista di fama internazionale (il nome non è stato ancora svelato ma non si tratta di una corbettese bensì di una donna che non abita in zona). L’intervento sarà gratuito e donerà colore, personalità e vivacità al plesso, scoraggiando lo sfregio di scritte a bombolette spray che tutto sono tranne che arte.

Si ricorda che sia il fontanile che la banchina della strada, nonchè il guardrail versavano da anni in situazione di insicurezza dovuta al cedimento del terreno e che durante i lavori di riaqualificazione sono stati ripuliti gli argini dalle erbacce infestanti, estirpati alberi e consolidato il terreno.

