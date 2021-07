“SOLI MAI” il progetto per gli over 65 ideato dal Comune di Rho, è un modello per il territorio

Rho. SOLI MAI è un progetto mirato a sostenere i cittadini over 65 del territorio nei loro bisogni di compagnia e relazione, avviato dal Comune di Rho e sviluppato grazie all’impegno e al lavoro di volontari e operatori, divenuto modello per creare un sistema di cura di prossimitàcapace di dare nuove risposte alle persone anziane in condizione di vulnerabilità sociale ed economica, attraverso i servizi di assistenza domiciliare ma con la collaborazione determinante della comunità.

Assessore Nicola Violante

Questo il commento dell’Assessore ai Servizi Socio- assistenziali del Comune di Rho, Nicola Violante “Sono particolarmente orgoglioso che il nostro progetto SOLI MAI sia stato considerato come esempio di welfare di comunità da seguire per far fronte alla solitudine e alle difficoltà degli anziani. Nel corso di oltre un anno di attività in situazione di emergenza sanitaria, si è evidenziato il valore e l’efficacia di un progetto sociale sviluppatosi intorno al tema della salute.

Il Call Center Emergenza Covid, istituito nel periodo di emergenza, oltre ad essere uno strumento per agevolare l’accesso alle informazioni e ai servizi per i cittadini, si è rivelato uno strumento di rilevazione dei bisogni emergenti legati al periodo particolare, tutt’ora in essere. Il Servizio Sociale ha accolto questi bisogni incrementando l’erogazione dei servizi domiciliari e attivando nuove forme di cura di prossimità”.

Il progetto nasce dalla collaborazione di Oltreiperimetri, Ser.Co.P. ed il Comune di Rho ed in sinergia con alcune associazioni del territorio: Gruppo operativo Anteas, Caritas cittadina, Centro di Solidarietà, Associazione Fili d’Argento, Gruppo Scout Agesci, Associazione Porta Aperta. L’Associazione ANTEAS Milano Servizi svolge l’attività di custode sociale a supporto dei cittadini per l’espletamento di pratiche burocratiche, prenotazioni e ritiro esami, mentre Oltreiperimetri realizza telefonate di compagnia e la creazione di un gruppo di volontari adeguatamente formati.

Nella realizzazione del progetto è coinvolto anche il Call center Emergenza Covid 777 fino al suo mantenimento in essere.



“Questo progetto è nato in una fase drammatica per l’intero pianeta. Una fase che anche il nostro territorio ha vissuto con estrema attenzione per le conseguenze sociali della pandemia” afferma Giuseppe Cangialosi, Project Manager dell’Azienda Speciale dei 9 Comuni del Rhodense Ser.Co.P. “Gli anziani e i giovani, le due generazioni opposte, hanno subìto e, in parte, subiscono ancora oggi, le maggiori conseguenze della caduta delle relazioni sociali e la contrazione dell’offerta dei servizi di cura della persona e di socializzazione.“

“SOLI MAI è una punta avanzata di quel sistema di Welfare di Comunità sul quale il Rhodense ha investito per 7 anni e che con l’emergenza pandemica ha dimostrato la sua piena capacità di generare servizi di prossimità flessibili e adeguati ai bisogni così mutabili e inconsueti, tanto da aver completamente trasformato le stesse modalità di erogazione dell’offerta sociale territoriale. SOLI MAI è soprattutto una straordinaria opportunità dove la vita delle persone, volontari e anziani assistiti, si incrocia e produce la magia della cura ai mali dell’anima e ai bisogni più immediati.”

Presidente Fondazione Comunitaria Nord Milano Paola Pessina

Fondazione Comunitaria Nord Milano con il suo Fondo per il contrasto alle povertà ha riconosciuto il suo primo importante contributo di 50mila euro, qui il nostro precedente articolo https://www.cronacaossona.com/2021/07/22/soli-mai-fondazione-comunitaria-nord-milano/

“È la comunità che si mobilita per il benessere dei suoi anziani, dando vita a una rete collaborativa e rispondente ai bisogni emergenti, non a caso questo è il primo ed emblematico progetto che il nostro Fondo per il contrasto alle povertà si avvia a sostenere.

Siamo sempre in ascolto del nostro territorio e il progetto SOLI MAI, che dà concretezza a un modello di welfare di comunità che comincia ad essere considerato anche a livello regionale e nazionale, propone la creazione di un sistema di prossimità che rappresenta il futuro della cura e dell’assistenza alle vulnerabilità, non più affidata solo ai servizi sociali ma alla partecipazione dei cittadini attivi, che si mobilitano per la propria comunità. Con il contributo del Fondo auspichiamo che questa buona pratica si consolidi e diventi un esempio da estendere in tutto il Nord Milano ma non solo” afferma la presidente di Fondazione Comunitaria Nord Milano, Paola Pessina.