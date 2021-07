Recuperata la ex casa cantoniera si pensa all’ex consorzio. Corbetta

Sono state ufficialmente consegnate alla Croce Rossa le chiavi della Casa Cantoniera posta lungo la ex strada statale 11. All’evento di giovedì 29 luglio 2021 oltre al sindaco Marco Ballarini e al presidente dell’associazione Ghiringhelli, ha partecipato Arianna Censi, vice sindaco di Città Metropolitana. Lo stabile è infatti di quest’ultimo ente.

Grazie alla firma del protocollo d’intesa, lo stabile che ha in sè anche un deposito mezzi, viene dato in concessione per 12 anni alla Croce Rossa che avrà la sua prima sede territoriale del Magentino a Corbetta. I servizi saranno resi a Corbetta ma anche in tutto il territorio.

Ballarini e Censi hanno sottolineato come sia stato voluto recuperare uno stabile non più in uso anzichè consumare altro territorio o abbatterlo. La Croce Rossa ha evidenziato invece come questo edificio sia utile e funzionale alla loro attività: “Città Metropolitana ha offerto uno spazio a chi offre un servizio per il territorio” ha infatti commentato Ghiringhelli.

E sempre nell’ottica del recupero con una nuova funzione adatta ai tempi d’oggi, il sindaco Marco Ballarini ha anticipato che nel prossimo mandato (se verrà riconfermata l’amministrazione uscente), si porrà mano al vecchio consorzio di piazza Beretta che sarà recuperato con nuove funzioni per la cittadinanza. Si esclude l’ipotesi della costruzione di un cinema ma il riserbo in materia è ancora molto.

