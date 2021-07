Investito un 91enne in bici. Melzo

Nonostante la sua età, il 91enne era ancora in sella alla sua bici quando è rimasto coinvolto nell’incidente, avvenuto in via Martiri della libertà all’altezza del civico 11. Si tratta di un quartiere residenziale.

La chiamata al 118 è stata fatta pochi minuti dopo le 10 di giovedì 29 luglio 2021 e sul posto è stata inviata un’ambulanza che ha soccorso l’anziano. Fortunatamente il 91enne se l’è cavata tutto sommato “solo” con qualche ammaccatura.

