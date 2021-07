Beccati il 18enne e il 16enne che hanno accoltellato il coetaneo a Melzo. Stavano espatriando.

Nella notte, a Ventimiglia (IM), i carabinieri della Compagnia di Pioltello (MI) hanno eseguito due decreti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura ordinaria e dalla Procura per i minorenni di Milano nei confronti di un 18enne di Melzo e di un 16enne di Pioltello, ritenuti gli autori del tentato omicidio di un 19enne, avvenuto la scorsa notte a Melzo.

Nella serata di lunedì 26 luglio, attorno alle 22.30, il 19enne è stato aggredito con un coltello da cucina lama 13 cm. L’aggressione con arma bianca è avvenuta in via Monte Grappa. Sul posto sono state inviate due ambulanze e il malcapitato è stato trasferito in codice rosso, sinonimo di urgenza nell’emergenza, all’ospedale San Raffaele.

Il caso è stato preso in carico dai carabinieri e, proprio grazie alle ininterrotte indagini condotte anche mediante il ricorso a strumenti tecnici, in meno di 24 ore i militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza sul conto dei 2 giovani. I due, tra i quali un minorenne, sono stati fermati nel pomeriggio presso la banchina della stazione ferroviaria di Ventimiglia, in attesa di salire a bordo di un treno diretto in Francia, nel tentativo di fuggire alla loro cattura. I due arrestati sono stati associati rispettivamente presso la casa circondariale di Sanremo (IM) e l’Istituto Penale Minorile di Genova.

La vicenda

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato all’aggressione. Il 19enne si trovava in viale Gavazzi, assieme a tre amici. I giovani si trovavano davanti al negozio di distribuzione automatica. La vittima è quindi stata sorpresa dai due assalitori che al momento del fatto avevano il volto coperto da un cappuccio. I due hanno iniziato ad aggredire la vittima con calci e pugni. Il 19enne ha tentato di fuggire e l’accoltellamento si è consumato in via Montegrappa. Il 19enne è stato colpito all’addome, al torace e alle gambe mentre gli assalitori si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei soccorsi