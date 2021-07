Vaccino anti COVID 19: ne parliamo col professor Fabrizio Pregliasco

Rho. Per un totale a oggi di 65 milioni 315 mila 438 somministrazioni di vaccino anti Covid 19, dati dal sito Governo.it, e 30 milioni 119 mila 438 persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, abbiamo chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Galeazzi, presidente Nazionale A.N.P.A.S. e presidente di Rho Soccorso ODV, di parlarci della situazione attuale “Le vaccinazioni stanno procedendo abbastanza bene, anzi, rispetto a un aumento di richieste conseguente chiaramente al Green Pass, qualche difficoltà c’è per ottenere le prima dosi, speriamo che arrivino nuove quantità e nuove forniture.”

“Io credo che sia importante la vaccinazione– prosegue il professor Pregliasco- siamo a un cinquanta per cento di popolazione vaccinabile vaccinata, e questo si vede perché nonostante un incremento del numero di casi, non c’è un proporzionale incremento di casi gravi, che ci sono, ma rimangono limitati, in Lombardia attualmente l’ottantacinque per cento dei casi di Covid è fra i non vaccinati, e il nove per cento con una singola dose.” Il vaccino è sicuro “Il vaccino non è una caramella, può avere degli eventi avversi, ma vale la pena eseguire la vaccinazione.”

Il virologo professor Fabrizio Pregliasco

“Io sostengo che debbano vaccinarsi tutti, anche i giovani, anche se c’è in Germania e in Austria, non un dubbio, ma l’esigenza, secondo le istituzioni di quelle Nazioni, di avere ulteriori dati. Un po’ la stessa cantilena che rovina e crea problemi come c’è stata per Astrazeneca, altro vaccino importante ed efficace. Mi auguro che ci sia questa voglia di vaccinarsi, al di là del Green Pass, perché la variante Delta crescerà, crescerà come nelle altre nazioni e per continuare a vivere la vaccinazione è un elemento importante, perché protegge se stessi, i familiari, i fragili e in particolare la comunità intera.” conclude il virologo Fabrizio Pregliasco.