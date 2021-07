Sede territoriale per la Croce Rossa e un ambulatorio per vaccini e altro. Da Corbetta

Non un’esclusiva per Corbetta, anche se da qui tutto parte nel campo della sanità ed assistenza, ma servizi per tutto il territorio.

Ex Casa Cantoniera sede territoriale della CRI

La ex Casa Cantoniera diventerà la nuova sede della Croce Rossa Italiana che da qualche tempo opera su Corbetta e a favore di tutto il territorio con i servizi di intervento e assistenza. E’ stato infatti firmato il protocollo d’intesa con Città Metropolitana per ristrutturare tale edificio che si trova sulla ex strada statale 11, poco prima della rotonda che porta alla piscina, e che è di proprietà della stessa Città Metropolitana. Il protocollo vede dunque oltre a quest’ultimo soggetto, coinvolti il Comune e Croce Rossa Italiana.

Sullo sfondo sono visibili i box per i mezzi

Questa mossa permetterà di recuperare i locali oggi dedicati alla Croce Rossa che si trovano davanti alla prima farmacia comunale (quella che si affaccia sul parco della Repubblica). Locali che serviranno ad ampliare il piccolo “polo sanitario” che si sta via via delineando. Si riuscirà inoltre a ridare dignità alla ex Casa Cantoniera recuperando l’esistente (senza quindi ulteriore consumo di territorio).

Stampa del “Green pass”

Già da ora è possibile inoltre stampare il Green pass nella farmacia comunale di Corbetta; ovviamente per chi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino Covid-19. E’ stato un servizio pensato dal Comune per chi non ha dimestichezza con il mondo del web o semplicemente per chi ha problemi nel connettersi o scaricare le App che consentono di ottenere il “Green pass”. Occorre recarsi in farmacia con il codice Fiscale o ancora meglio con la tessera sanitaria.

Ambulatorio esterno per vaccini e altro

Dal prossimo mese di settembre inoltre, davanti alla farmacia comunale 2 (in via della Libertà 6, quella aperta h24 e che si affaccia sulla ex strada statale 11), sarà allestito un ambulatorio esterno in vista di una possibile ripresa dei contagi e comunque per offrire un ulteriore servizio al territorio. Qui sarà possibile compiere tamponi rapidi, vaccini contro il Covid-19, vaccini antinfluenzali e ottenere tutte quelle prestazioni che già sono attive in seno all’infermiere di quartiere.

Immunità di gregge a Corbetta e nel territorio

A Corbetta quasi l’80% della popolazione ha ottenuto almeno la prima dose del vaccino contro il Covid-19 ma ora si punta all’immunità di gregge e non solo per Corbetta, che al momento conta un solo malato Covid, asintomatico e che sta terminando la quarantena.