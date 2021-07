Oltre 2mila euro per le borse di studio. Cassinetta

Il Comune di Cassinetta mette a disposizione 5 borse di studio da 100 euro cadauna per gli studenti delle primarie che hanno terminato il quinto anno con il livello Avanzato/Intermedio e con un giudizio altrettanto buono, nonchè 5 borse di studio da 150 euro cadauna per gli studenti che hanno conseguito la licenza media con una valutazione di 10 (in mancanza, a scendere ma non comunque sotto della media del 9). Per gli studenti più meritevoli delle scuole superiori sono invece state previste 4 borse di studio da 250 euro cadauna per un punteggio da 90 a 100 (o a scendere, ma non al di sotto di 80).

Si ha tempo fino alle 10.30 del 6 settembre 2021 per presentare la domanda che dovrà essere inviata tramite mail a dpo-cloudassistance.it@pec.it con la modulistica prevista sul sito del Comune di Cassinetta di Lugagnano e allegando il certificato o attestato rilasciato dalla scuola di appartenenza da cui risulti il profitto conseguito al termine del ciclo di studi, la fotocopia delle schede di valutazione dell’intero corso scolastico frequentato (ad esempio dei 3 anni per la scuola secondaria di primo grado).

A parità di profitto conseguito verrà preferito l’alunno che abbia ottenuto il migliore giudizio complessivo nell’intero corso scolastico frequentato. Il candidato, oltre ad avere le caratteristiche sopra indicate, dovrà autocertificare la propria residenza nel Comune.