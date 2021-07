Incidente stradale a Senago. Motociclista perde la gamba a 19 anni e l’investitore scappa

Senago. questa notte alla 1.30 , in via Alcide de Gasperi, sulla strada provinciale, a Senago si è verificato un terribile incidente frontale fra un’auto e una moto, in cui sono rimasti gravemente feriti due giovani studenti di 19 e 20 anni. L’autista dell’auto, un uomo di 27 anni è fuggito. I carabinieri lo hanno rintracciato questa mattina dopo che la madre ha chiamato i carabinieri.

Incidente per un sorpasso con linea continua

Un sorpasso azzardato di notte su una strada provinciale a due carreggiate, non particolarmente larga. Le divide la linea continua, che vieta il sorpasso. Dall’altra parte arriva una moto. Non riescono ad evitare l’impatto frontale. E’ il disastro, il risultato dopo l’incidente è terrificante.

M.D.V. 19 anni anni, il passeggero della moto, ha perso la gamba destra. E’ amputato alla radice. Va in arresto cardiaco. Iniziano subito il massaggio cardiaco, all’arrivo delle due ambulanze della Croce Viola e della Croce Rossa e le due automediche, una attrezzata con l’unità di rianimazione avanzata continuano le manovre di rianimazione e il cuore riprende a battere. Lo portano all’ospedale san Gerardo di Monza, in codice rosso.E’ tutt’ora in prognosi riservata.

M.R. 20 anni l’autista della moto è stato portato in codice giallo all’ospedale di Niguarda. Sul posto dell’intervento anche i carabinieri della compagnia di Rho e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

L’autista dell’auto è fuggito

Mentre erano in corso le indagini per identificare il pirata della strada fuggito, nella notte sua madre ha chiamato i carabinieri raccontando cosa era successo. Il giovane è uno studente di 27 anni, di Paderno Dugnano. Lo hanno raggiunto a casa i carabinieri della stazione di Arese, che lo hanno denunciato per lesioni personali stradali gravissime, fuga in seguito ad incidente stradale e omissione di soccorso.