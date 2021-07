Ricercatezza, comodità e convenienza: vini sfusi e in bottiglia “Torti”. Magenta

Dal 1963 momenti di..vini con l’azienda agricola Maurizio Torti, che ha aperto un punto vendita diretta di vini sfusi, in bottiglia e damigiana in via Santa Caterina da Siena a Magenta.

I momenti più solenni, più piacevoli e più importanti della vita sono sottolineati dal buon vino che da noi in Italia è tradizione, cultura, sacralità. Ecco perché si deve scegliere bene, pagando il giusto. In un bicchiere non è contenuto solo il bianco, il rosso o il rosé ma ciò che quell’istante rappresenta per noi, quelli che diventeranno i nostri ricordi e una parte stessa della nostra vita.

Sicuramente c’è la storia della famiglia Torti e dei vigneti di Mornico Losana (Pavia); di una coltivazione diretta a conduzione famigliare, dei tanti consumatori che sono diventati parte della loro storia. E la storia continua nel punto vendita magentino dove si trovano vini fermi o mossi.

Bianco, rosso, rosato e moscato. Vini giovani che sono adatti al consumo, non tanto all’invecchiamento. Si tratta infatti di vini a basso contenuto di solfiti, che vengono aggiunti cioè solo in fase di lavorazione.

Tra i vigneti Torti, che danno luogo alla selezione delle uve e alla vendita al dettaglio e all’ingrosso di vino da parte dell’azienda agricola Torti, si distinguono: la CROATINA che è un vitigno autoctono a bacca nera, presente soprattutto nell’Oltrepò Pavese e che sta alla base del bonarda, la BARBERA, l’uvaggio GUTTURNIO, il CABERNET e il MERLOT (tutti mossi e fermi). E poi ancora i bianchi come il CHARDONNAY fermo, il RIESLING a bacca bianca dal quale si ottiene un vino fruttato, di carattere e che è diventato anch’esso tipico dell’Oltrepò Pavese, nonché il PINOT e il MALVASIA.

Chi entra in negozio può acquistare la bottiglia di vino, oppure ancora il vino sfuso per mezzo di contenitori da 3 e da 5 litri, se non addirittura riempire la bottiglia di vetro fornita dall’esercizio commerciale che viene riutilizzata di volta in volta. Si può altresì optare per la damigiana da 34 litri o da 54 litri e imbottigliare così da sé il vino. Tutto ciò permette di abbattere notevolmente i costi pur avendo a disposizione un prodotto di qualità.

Si effettuano infine consegne a domicilio da concordare in base al chilometraggio e alle quantità degli acquisti. Per informazioni è attivo lo 02 3673 8903 e poi ancora è consultabile il sito internet www.mauriziotorti.it. Il negozio magentino è aperto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.