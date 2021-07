Busto Garolfo. Arrestato Don Emanuele Tempesta per abusi sessuali su minori, ma ci vuole prudenza prima di dire la nostra

Don Emanuele tempesta, il vicario parrocchiale di Busto Garolfo è stato arrestato e posto ai domiciliari questa mattina dai poliziotti della squadra mobile di Milano. L’ordinanza di custodia cautelare è firmata dal Gip Luisa Boviutti. Si tratta di una misura preventiva perchè il sacerdote è stato accusato di abuso sessuale su minori. I reati, secondo la magistratura, sarebbero stati compiuti di recente, fra febbraio 2020 e maggio 2021.

Don Emanuele ha 29 anni. E’ stato ordinato sacerdote a giugno 2019. Subito dopo l’ordinazione era stato inviato dalla arcidiocesi nella parrocchie di Santa Geltrude e dei Santi Salvatore e Margherita a Busto Garolfo e a Olcella (Mi). La notizia ha sorpreso la popolazione di Busto Garolfo, questa mattina. Ha sorpreso e sconcertato persino i vecchi parrocchiani, quelli con l’occhio lungo e cui non sfugge mai nessun particolare. Invece pare che nessun sospetto abbia colto neppure i più esperti.

L’indagine è stata condotta dalla squadra mobile milanese e coordinata dal pubblico ministero di Busto Arsizio Flavia Salvatore. Ci sono delle denunce di alcuni genitori di ragazzini hanno fra i 10 e i 16 anni. Per i ragazzini sono state disposte ed eseguite le audizioni protette. Gli episodi contestati sono 5nel giro di un anno e mezzo. Per domani mattina è stato disposto l’interrogatorio di Don Emanuele.

Dalla Diocesi

“Secondo le prime informazioni raccolte dalla Diocesi, che al momento non ha ricevuto comunicazioni ufficiali da parte dell’autorità giudiziaria, don Emanuele Tempesta è accusato di abusi sessuali su minori compiuti nel periodo che va dal febbraio 2020 al maggio 2021.”

“La Diocesi di Milano prende atto con stupore e dolore di questa notizia e si impegna sin da subito ad approfondire i fatti, applicando le indicazioni del diritto universale della Chiesa e della Cei e a seguire le indicazioni che le verranno date dalla Santa Sede. Nell’assicurare la più completa disponibilità alla collaborazione con l’autorità giudiziaria per accertare la verità dei fatti, la Diocesi desidera altresì precisare che non è mai giunta alla Curia, al Vicario di zona e al parroco alcuna segnalazione relativa ai fatti oggetto dell’indagine.”

“La Diocesi, nel ribadire il suo impegno per garantire la migliore tutela a tutti i minori coinvolti nelle iniziative pastorali, ricorda inoltre che il 23 novembre 2019 è stato costituito il “Referente diocesano per la tutela dei minori” che, seguendo adeguate modalità di contatto, ha la finalità di accogliere le segnalazioni relative a presunti abusi su minori e di raccogliere gli elementi per una prima valutazione dell’Ordinario.” Questo è il testo reale del comunicato dell’arcivescovato.”

Cosa dice l’arcivescovo Delpini

L’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, esprime la propria vicinanza alle comunità parrocchiali di Busto Garolfo e in particolare a tutti i soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda.

Io preferisco la prudenza

In queste ore il web rimbomba del nome di don Emanuele Tempesta. Quella degli abusi sessuali sui minori da parte di un sacerdote è una notizia grave, ma anche ghiotta, che garantisce audience. Il dovere del giornalista è informare, ma è anche quello di far notare alcuni particolari che diano equilibrio alla notizia. Sposo le parole dell”arcivescovo e prima di scrivere qualcosa in più voglio capire cosa è successo.

Ad esempio, in caso di pedofilia, l’accusa è così grave che i giudici non dispongono mai gli arresti domiciliari in via cautelare, cioè prima della celebrazione del processo che stabilisce se una persona è colpevole o innocente. Don Emanuele è invece agli arresti domiciliari. Gli impediscono cioè di uscire di casa. I giudici si stanno prendendo il tempo per capire e decidere? Potrebbe anche essere un bene per il giovane sacerdote. Se il tempo se lo prendono i giudici, dovremmo prendercelo anche noi.

Sono momenti in cui è difficile affrontare ciò che succede, ma ci sono persone, innocenti o colpevoli che siano, cui viene in mente di affrontare il mondo a testa alta, continuando a fare ciò che facevano prima, e questo porta inevitabilmente a vedere la parte peggiore giudizio popolare, e spesso ad esserne annientati. Meglio gli arresti domiciliari che danno l’obbligo di non fare nulla e aspettare che finisca la buriana.

E le vittime? Spero siano già al sicuro da tempo. Se non fosse così sarebbe davvero grave. Noi intanto consideriamo questa notizia in aggiornamento, e vi scriveremo tutto quello che succederà nei prossimi mesi.